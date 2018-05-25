Алтайские спасатели вызволили домашних коз из горной ловушки
Для этого им понадобилось альпинистское снаряжение
Сотрудники МЧС Республики Алтай провели операцию по спасению коз, трое суток проведших на узком уступе скалы. Домашние животные оказались там, убегая от волков.
С просьбой помочь владельцу коз, жителю села Малый Яломан, в республиканский главк МЧС обратился глава Онгудайского района.
За то время, которое кормилицы провели в нечаянной ловушке на высоте 150 метров над земной поверхностью, они обессилили-оголодали, хотя хозяин пытался сбрасывать им сено со скалы.
Полтора часа и альпинистское снаряжение понадобились пятерым сотрудникам поисково-спасательного отряда, чтобы вернуть пятерых же коз почти отчаявшемуся местному жителю.
Сайт республиканского МЧС отмечает, что его сотрудникам спасение домашнего скота не в диковинку, причём всё в том же Онгудайском районе. Так, в январе 2013 года со скалы пришлось спускать отару овец и коз. А ещё ранее, десять лет назад, в течение двух дней спасатели эвакуировали с высоты почти 130 кудрявых и рогатых голов, также загнанных на скалы волками.
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