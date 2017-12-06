Алтайского почтальона подозревают в обмане пенсионерки с плохим зрением

Пенсионерка лишилась 61 тыс. рублей
Почтальон из алтайского села Ракиты осуждена за хищение денежных средств, предназначенных для выплаты пенсий.
53-летняя женщина около двух лет обманывала одну из местных жительниц. Она пользовалась тем, что у пенсионерки плохое зрение, и выдавала ей часть пенсии. С каждой выплаты она присваивала себе 2-3 тысячи рублей.
Мошенничество раскрылось, когда женщина стала получать пенсию через банкомат.
Сумма ущерба составила 61 тысячу рублей.
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