Алтайскую рыбную компанию накажут за копирование идей конкурента

Компанию обвинили в недобросовестной конкуренции
Производителя консервированной рыбной продукции в Алтайском крае накажут за недобросовестную конкуренцию, сообщает УФАС региона.
Согласно материалам дела, компания использовала этикетки, дизайн которых был похож на дизайн этикеток ее конкурента. В результате антимонопольщики выдали компании предписание об устранении нарушения.
Требование УФАС компания выполнила, но это не избавляет ее от наказания. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 12 до 20 тысяч руб., для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч руб.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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