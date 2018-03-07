Алтайскую рыбную компанию накажут за копирование идей конкурента

Компанию обвинили в недобросовестной конкуренции

Производителя консервированной рыбной продукции в Алтайском крае накажут за недобросовестную конкуренцию, сообщает УФАС региона.

Согласно материалам дела, компания использовала этикетки, дизайн которых был похож на дизайн этикеток ее конкурента. В результате антимонопольщики выдали компании предписание об устранении нарушения.

Требование УФАС компания выполнила, но это не избавляет ее от наказания. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 12 до 20 тысяч руб., для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч руб.