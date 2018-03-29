Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае

mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 17:45

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае

Точное число пострадавших в ДТП уточняется

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Белокуриха-Новокузнецк», перевернулся на алтайской трассе.

По данным ГУ МВД России по краю, 26 марта около 16:00 на 40-м километре трассы «Бийск-Мартыново-Ельцовка» 54-летний водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В салоне автобуса находилось 36 пассажиров.

Погибших нет. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 17:45
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  • Дмитрий

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    Отличная статья

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  • Николай

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  • галина

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    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

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  • Gang

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