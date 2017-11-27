Автоматы Вулкан 24: игровые бонусы и онлайн призы

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Призы и подарки игрокам

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Казино Вулкан предлагает пользователям на выбор более 50 различных игр, в числе которые есть игровые автоматы, карточные игры и рулетка. На сайте представлены игры от таких известных компаний, как Microgaming, Novomatic и Igrosoft.

Казино Вулкан регулярно проводит различные акции, призами в которых могут быть денежные призы и внутриигровые бонусы. Участвовать в акциях может игрок любого уровня. Каждый участвующий пользователь обязательно получить какой-нибудь приз.

Для того, чтобы зарегистрироваться на игровом портале казино Вулкан, прежде всего необходимо открыть официальный сайт. Далее нужно найти вкладку Регистрация, расположенную в правом верхнем углу сайта. Следующим шагом необходимо ввести персональные данные такие, как имя, фамилию, почту, на которую позже придет письмо, а также, номер телефона, пароль от будущего аккаунта и номер кошелька, на который будут выводится заработанные деньги.

После нажатия кнопки зарегистрироваться необходимо открыть указанную при регистрации почту. На нее придет письмо с просьбой подтвердить аккаунт. В письме будет указана ссылка, по которой нужно будет перейти. Если по какой-то причине ссылка не откроется, тогда необходимо снова открыть письмо и спуститься в самый низ. Там будет находится еще одна ссылка, которую нужно скопировать. После этого необходимо вставить ее в адресную строку браузера и нажать на кнопку Перейти. После этого казино Вулкан с надписью, что аккаунт успешно подтвержден и пользователь может перейти в свой личный кабинет или к списку игр.