Автомобиль упал в реку в Барнауле

В ДТП никто не пострадал

Автомобиль упал в реку в пригороде Барнаула в ночь на 14 февраля.

Как сообщили АиФ-Алтай в городской ГИБДД, сообщение о ДТП в пос. Власиха поступило в 00:37 часов 14 февраля. Автомобиль Nissan Cefiro съехал с мостового перехода и упал в реку. В аварии никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, что авария произошла в районе ул. Шаховской.