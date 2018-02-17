Автомобиль упал в реку в Барнауле

В ДТП никто не пострадал
Автомобиль упал в реку в пригороде Барнаула в ночь на 14 февраля.
Как сообщили АиФ-Алтай в городской ГИБДД, сообщение о ДТП в пос. Власиха поступило в 00:37 часов 14 февраля. Автомобиль Nissan Cefiro съехал с мостового перехода и упал в реку. В аварии никто не пострадал.
Очевидцы сообщают, что авария произошла в районе ул. Шаховской.
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