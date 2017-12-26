Барнаулец лишился 65 тысяч рублей при покупке криптовалюты

О продаже биткоинов ему рассказала подруга

26-летнего барнаульца обманули на 65 тысяч рублей при покупке в Интернете криптовалюты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Потерпевший увидел в социальной сети объявление о продаже цифровой валюты на сумму 500 тысяч рублей. С продавцом он договорился о переводе части суммы в качестве предоплаты. Когда операция была совершена, мошенник перестал выходить на связь.

Полиция устанавливает личность злоумышленника.