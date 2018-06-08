Барнаулец получил ожог тела, делая селфи на крыше грузового поезда

Молодого человека госпитализировали с ожогами
23-летний барнаулец при попытке сфотографировать себя на крыше грузового поезда получил ожог и электротравму.
Как сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России, молодой человек забрался на крышу вагона для селфи и плечом задел контактный провод. Скорую помощь вызвал свидетель случившегося. Врачи диагностировали у барнаульца сильный ожог тела и электротравму.
По данному факту полицией проводятся проверочные мероприятия.
Вагон Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО
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Дмитрий Волох
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Ульяна
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