Барнаулец получил ожог тела, делая селфи на крыше грузового поезда

mavit
Автор: mavit Июнь 8, 2018 11:45

Барнаулец получил ожог тела, делая селфи на крыше грузового поезда

Молодого человека госпитализировали с ожогами

Барнаулец получил ожог тела, делая селфи на крыше грузового поезда

23-летний барнаулец при попытке сфотографировать себя на крыше грузового поезда получил ожог и электротравму.

Как сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России, молодой человек забрался на крышу вагона для селфи и плечом задел контактный провод. Скорую помощь вызвал свидетель случившегося. Врачи диагностировали у барнаульца сильный ожог тела и электротравму.

По данному факту полицией проводятся проверочные мероприятия.

Барнаулец получил ожог тела, делая селфи на крыше грузового поезда

Вагон Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 8, 2018 11:45
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