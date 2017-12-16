Барнаулец, сбивший на арестованном авто пристава, получил условный срок

mavit
Автор: mavit Декабрь 16, 2017 17:45

Барнаулец, сбивший на арестованном авто пристава, получил условный срок

Суд изменил наказание

Барнаулец, сбивший на арестованном авто пристава, получил условный срок

33-летнему мужчине, который на арестованном автомобиле сбил судебного пристава, изменили наказание. Вместо полутора лет лишения свободы в колонии общего режима ему дали условный срок.

По данным пресс-службы УФССП России по краю, обвиняемый являлся должником. Во время описи и ареста его автомобиля в апреле 2017 года он сбил пристава-исполнителя.

Октябрьский районный суд Барнаула приговорил его к лишению свободы, но апелляционное отделение Алтайского краевого суда пересмотрело данное решение.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 16, 2017 17:45
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