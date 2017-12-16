Барнаульских бизнесменов обманул «инвестор», обещавший вложиться в проект

Предприниматели лишились 3,2 млн рублей

Три барнаульских предпринимателя заплатили «инвестору» 3,2 млн рублей, желая привлечь деньги на свои проекты.

По данным прокуратуры, приговор за мошенничество вынесен местному жителю, он осужден на 5 лет колонии общего режима.

В 2015 году мужчина представился сотрудником крупной российской инвестиционной компании и предложил многомилионные инвестиции в обмен на вознаграждение. После получения денег некоторое время он продолжал поддерживать легенду, а затем перестал отвечать на телефонные звонки.