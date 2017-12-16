Барнаульских бизнесменов обманул «инвестор», обещавший вложиться в проект

mavit
Автор: mavit Декабрь 16, 2017 17:45

Барнаульских бизнесменов обманул «инвестор», обещавший вложиться в проект

Предприниматели лишились 3,2 млн рублей

Барнаульских бизнесменов обманул «инвестор», обещавший вложиться в проект

Три барнаульских предпринимателя заплатили «инвестору» 3,2 млн рублей, желая привлечь деньги на свои проекты.

По данным прокуратуры, приговор за мошенничество вынесен местному жителю, он осужден на 5 лет колонии общего режима.

В 2015 году мужчина представился сотрудником крупной российской инвестиционной компании и предложил многомилионные инвестиции в обмен на вознаграждение. После получения денег некоторое время он продолжал поддерживать легенду, а затем перестал отвечать на телефонные звонки.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 16, 2017 17:45
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