Барнаульский столяр в суде добился компенсации за производственную травму

mavit
Автор: mavit Ноябрь 6, 2017 23:45

Барнаульский столяр в суде добился компенсации за производственную травму

Работодатель отказывался платить добровольно

Барнаульский столяр в суде добился компенсации за производственную травму

Столяр из Барнаула отсудил у работодателя 30 тысяч рублей за полученную производственную травму.

По данным краевой прокуратуры, мужчина поскользнулся на рабочем месте, упал и сломал руку. Госинспекция установила, что причиной падения стали плохие условия труда.

Работодатель же отказался добровольно возмещать вред и довел дело до суда. В итоге работнику удалось отсудить и возмещение расходов на лечение, и компенсацию морального вреда.

Барнаульский столяр в суде добился компенсации за производственную травму

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 6, 2017 23:45
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