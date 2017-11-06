Барнаульский столяр в суде добился компенсации за производственную травму

Работодатель отказывался платить добровольно

Столяр из Барнаула отсудил у работодателя 30 тысяч рублей за полученную производственную травму.

По данным краевой прокуратуры, мужчина поскользнулся на рабочем месте, упал и сломал руку. Госинспекция установила, что причиной падения стали плохие условия труда.

Работодатель же отказался добровольно возмещать вред и довел дело до суда. В итоге работнику удалось отсудить и возмещение расходов на лечение, и компенсацию морального вреда.

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