Барнаульского нотариуса осудили за присвоение 38 миллионов рублей

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 05:45

Барнаульского нотариуса осудили за присвоение 38 миллионов рублей

Деньги были присвоены в период с сентября 2014 года по август 2015 года

Барнаульского нотариуса осудили за присвоение 38 миллионов рублей

Нотариуса Барнаульского нотариального округа приговорили к лишению свободы за присвоение 38 миллионов рублей.

В 2014 году на депозитный счет предприятия поступило около 48 млн рублей, которые предназначались для выплаты более 300 тыс. акционеров. Из этой суммы обвиняемая присвоила 38 млн рублей.

О хищении стало известно после массового обращения потерпевших в правоохранительные органы. Суд приговорил обвиняемую к 4 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Misha

    Misha

    К ежегодному Балу дебютанток Tatler девушки готовились не один месяц. Фотосессии, интервью, а еще эти репетиции… Кому-то танцевальные па давались…

    Читать статью
  • Freddy_Girl31

    Freddy_Girl31

    Правильно сделал!

    Читать статью
  • Игнат

    Игнат

    Да крутая игра

    Читать статью
  • Oleg

    Oleg

    Оказывается, что сын Анфисы Чеховой до сих пор не видел маму по телевизору. Он думает, что она работает балериной, так…

    Читать статью
  • Крот

    Крот

    Игра клас!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии