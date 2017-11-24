Барнаульского нотариуса осудили за присвоение 38 миллионов рублей

Деньги были присвоены в период с сентября 2014 года по август 2015 года

Нотариуса Барнаульского нотариального округа приговорили к лишению свободы за присвоение 38 миллионов рублей.

В 2014 году на депозитный счет предприятия поступило около 48 млн рублей, которые предназначались для выплаты более 300 тыс. акционеров. Из этой суммы обвиняемая присвоила 38 млн рублей.

О хищении стало известно после массового обращения потерпевших в правоохранительные органы. Суд приговорил обвиняемую к 4 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.