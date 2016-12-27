Барнаульского риэлтора будут судить за мошенничество

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 06:45

Барнаульского риэлтора будут судить за мошенничество

Барнаульского риэлтора будут судить за мошенничество

Риэлтора из Барнаула будут судить за мошенничество при покупке квартиры, сообщает прокуратура края.

По данным ведомства, в 2014 году обвиняемая узнала, что ее знакомый решил купить квартиру в Барнауле, и предложила ему свои услуги. Мужчина согласился и, когда недвижимость была найдена, передал ей 1,5 млн рублей для оформления документов.

После обвиняемая сообщила, что собственник жилья отказался от сделки. Она также предложила рассмотреть другие варианты, вводя знакомого в заблуждение.

Переданные ей деньги обвиняемая потратила на собственные нужды. Уголовное дело вскоре рассмотрит суд.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 06:45
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  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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  • Саша

    Саша

    Вы супер

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  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

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