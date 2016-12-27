Барнаульского риэлтора будут судить за мошенничество

Риэлтора из Барнаула будут судить за мошенничество при покупке квартиры, сообщает прокуратура края.

По данным ведомства, в 2014 году обвиняемая узнала, что ее знакомый решил купить квартиру в Барнауле, и предложила ему свои услуги. Мужчина согласился и, когда недвижимость была найдена, передал ей 1,5 млн рублей для оформления документов.

После обвиняемая сообщила, что собственник жилья отказался от сделки. Она также предложила рассмотреть другие варианты, вводя знакомого в заблуждение.

Переданные ей деньги обвиняемая потратила на собственные нужды. Уголовное дело вскоре рассмотрит суд.