Барнаульскому стрелку предъявили обвинение по более тяжкой статье УК

Ранее его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью

Следователи изменили статью УК, по которой будут судить предполагаемого барнаульского стрелка, ранившего трех человек. 56-летнему мужчине, которого подозревали в причинении тяжого вреда здоровью, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

По версии следствия, мужчина целенаправленно взял с собой оружие, когда пошел «выбивать» деньги с квартирантов, не плативших бывшей супруге. ЧП произошло 29 октября на ул. 40 лет Октября. Мужчина выстрелил в квартирантов (мужчину и женщину), а также в их гостя. Ранение женщины оказалось несерьезным, а мужчины были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следствие озвучило мотивы барнаульского стрелка

Подробнее