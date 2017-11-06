Барнаульскому стрелку предъявили обвинение по более тяжкой статье УК

Ранее его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью
Следователи изменили статью УК, по которой будут судить предполагаемого барнаульского стрелка, ранившего трех человек. 56-летнему мужчине, которого подозревали в причинении тяжого вреда здоровью, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.
По версии следствия, мужчина целенаправленно взял с собой оружие, когда пошел «выбивать» деньги с квартирантов, не плативших бывшей супруге. ЧП произошло 29 октября на ул. 40 лет Октября. Мужчина выстрелил в квартирантов (мужчину и женщину), а также в их гостя. Ранение женщины оказалось несерьезным, а мужчины были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Следствие озвучило мотивы барнаульского стрелка
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