Барнаульца будут судить за ложный донос об угоне машины и краже денег

Мужчина признался, что хотел вернуть авто
Жителя Барнаула будут судить за ложный донос об угоне автомобиля и краже 50 тысяч рублей.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина пытался вернуть свой автомобиль, конфискованный в счет погашения долга. После того, как в полиции проверили версию и отказали в возбуждении уголовного дела, горожанин во всем сознался.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
- Азербайджанские власти попались на подкупе председателя ПАСЕ 0 19.Дек
- Спор закончился поножовщиной 0 24.Ноя
- В Бийске поймали бомжа-уголовника 0 21.Окт
- На Алтае умер трехлетний ребенок, отравившись таблетками своей бабушки 0 23.Дек
- По трем дорогам Алтайского края из-за погодных условий ограничили движение транспорта 1 24.Ноя
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Альбина
Отличный посредник.Читать статью
-
Альбина
Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.Читать статью
-
Екатерина
А какой проходной балл???Читать статью
-
Андрей
Нравится статьяЧитать статью
-
Анна
Какие предметы нужно сдавать что бы поступить на специалиста по туризму ?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий