Барнаульца будут судить за ложный донос об угоне машины и краже денег

mavit
Автор: mavit Октябрь 30, 2017 11:45

Барнаульца будут судить за ложный донос об угоне машины и краже денег

Мужчина признался, что хотел вернуть авто

Барнаульца будут судить за ложный донос об угоне машины и краже денег

Жителя Барнаула будут судить за ложный донос об угоне автомобиля и краже 50 тысяч рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина пытался вернуть свой автомобиль, конфискованный в счет погашения долга. После того, как в полиции проверили версию и отказали в возбуждении уголовного дела, горожанин во всем сознался.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 30, 2017 11:45
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