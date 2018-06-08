Барнаульца осудили за хищение более 70 млн рублей у Минобороны РФ

Перед судом предстал последний фигурант дела — экс-представитель субподрядчика филиала АО «Славянка»

Вина последнего обвиняемого в деле о хищении у Минобороны более 70 млн рублей доказана. За дачу взяток был осужден бывший субподрядчик филиала АО «Славянка» Виктор Тупиков.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ФСБ России, с 2012 по 2013 гг. обвиняемые подделывали акты сдачи-приемки оказанных субподрядчиком услуг по обслуживанию объектов Минобороны РФ в Славгороде. Таким образом, они создавали видимость работы филиала компании.

На самом же деле уборку территории на объектах осуществляли лица, в обязанности которых это не входило. Не по назначению использовались аэродромы «Панфилово» и «Северный», потому и обслуживания они не требовали.

Ради получения подписей в актах сдачи-приемки якобы оказанных услуг Тупиковым через посредника командирам воинских частей были переданы взятки в размере 15 и 10 млн рублей.

Славгородский суд признал Тупикова виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С него будет также взыскана сумму причиненного ущерба.