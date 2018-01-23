Барнаульца осудили за ввоз опасных лекарственных средств

Средства обладали якобы омолаживающим эффектом

33-летнего барнаульца осудили за незаконный ввоз некачественных лекарственных препаратов на сумму почти 2 млн рублей.

Мужчина решил заработать на продаже лекарственных средств, которые якобы обладали омолаживающим эффектом и могли использоваться в инъекционной косметологии. Как оказалось, средство было изготовлено на основе одного из сильнейших органических ядов и клиническое испытание в России не прошло.

Мужчине дали условный срок 3 года с испытательным сроком 3 года. Его также обязали оплатить штраф – 1 млн рублей. Опасный препарат изъяли для уничтожения.