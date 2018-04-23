Барнаульца, откусившего посетителю магазина часть уха, осудили на 4 года

Потерпевший лишился личных вещей и денег

Двоих мужчин осудили за нападение на посетителя магазина, в результате которого потерпевший лишился части уха.

В 2017 году летом обвиняемые напали на посетителя магазина по продаже алкоголя. Один из нападавших, удерживая мужчину, откусил ему часть уха. После обвиняемые забрали у потерпевшего деньги, серебряную цепочку, часы и скрылись.

Суд приговорил барнаульца, травмировавшего потерпевшего, к колонии строгого режима на срок 4 года 6 месяцев, его подельника – к колонии общего режима на срок 3 года 6 месяцев.