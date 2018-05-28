Барнаульцу грозит до 8 лет тюрьмы за обезображивание лица знакомого

Уголовное дело передано в суд
Барнаульцу, который в драке откусил своему обидчику часть уха, грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, обвиняемый был пьян, когда напал с кулаками на своего знакомого. В ходе драки потерпевший получил травмы, а также лишился одной трети правой ушной раковины.
Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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