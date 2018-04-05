Бассейн в спорткомплексе Бийска закрыли из-за обрушения потолка

ЧП произошло во время тренировок
Бассейн в спортивном комплексе Бийска закрыли после обрушения потолка, сообщает Бийский рабочий.
Кусок конструкции прорвал натяжной потолок и упал в бассейн, где в это время занимались дети. По словам директора спорткомплекса «Дельфин» Юрия Попова, во время ЧП никто не пострадал. Руководство приняло решение на время закрыть бассейн для посещений. Тренировки будут проходить в другом бассейне города. Сейчас состояние потолка и кровли оценивают эксперты «ПромГражданПроекта».
Справка
Здание бассейна построено 45 лет назад. В 90-х годах комплекс приостановливал работу. Уже несколько лет здание периодически ремонтируют: замена кирпичной кладки, окон, ремонт потолка, который состоит из двух частей.
В настоящее время бассейн посещают около 400 детей, 430 ходят в «группы здоровья». Более 50 человек занимаются на платной основе.
Читайте также
- МЧС напоминает жителям Алтая о правилах безопасности во время ледостава 0 02.Ноя
- Банковская карта, как орудие преступления 0 21.Окт
- В Рубцовске ребенок упал с высоты двух метров в выкопанную и не огороженную траншею 0 10.Дек
- В Шереметьево произошло столкновение двух самолетов 0 18.Дек
- На Алтае в дорожной аварии погиб полицейский, еще один страж порядка госпитализирован в тяжелейшем состоянии 0 19.Окт
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Дмитрий
Отличная статьяЧитать статью
-
Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
-
галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
-
Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
-
Gang
Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий