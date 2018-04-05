Бассейн в спорткомплексе Бийска закрыли из-за обрушения потолка

mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 11:46

Бассейн в спорткомплексе Бийска закрыли из-за обрушения потолка

ЧП произошло во время тренировок

Бассейн в спорткомплексе Бийска закрыли из-за обрушения потолка

Бассейн в спортивном комплексе Бийска закрыли после обрушения потолка, сообщает Бийский рабочий.

Кусок конструкции прорвал натяжной потолок и упал в бассейн, где в это время занимались дети. По словам директора спорткомплекса «Дельфин» Юрия Попова, во время ЧП никто не пострадал. Руководство приняло решение на время закрыть бассейн для посещений. Тренировки будут проходить в другом бассейне города. Сейчас состояние потолка и кровли оценивают эксперты «ПромГражданПроекта».

Справка

Здание бассейна построено 45 лет назад. В 90-х годах комплекс приостановливал работу. Уже несколько лет здание периодически ремонтируют: замена кирпичной кладки, окон, ремонт потолка, который состоит из двух частей.

В настоящее время бассейн посещают около 400 детей, 430 ходят в «группы здоровья». Более 50 человек занимаются на платной основе.

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mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 11:46
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  • Дмитрий

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    Отличная статья

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  • Николай

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  • галина

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    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

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