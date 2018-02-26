Бийчанин и его 10-летняя дочь провалились под лед и утонули

mavit
Автор: mavit Февраль 26, 2018 05:45

Бийчанин и его 10-летняя дочь провалились под лед и утонули

Тело мужчины нашли, девочку продолжают искать

Бийчанин и его 10-летняя дочь провалились под лед и утонули

38-летний бийчанин и его 10-летняя дочь провалились под лед и утонули в реке Бия.

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, ЧП произошло 18 февраля. Мужчина и его дочь отправились через реку из пос. Кирпичный в поселок Сорокино. До бабушки они так и не добрались, а телефон оказался вне зоны доступа.

19 февраля родственники обратились за помощью. Следователи нашли на берегу следы человека и снегоката, но на другой стороне реки следов не было. 20 февраля было обнаружено тело мужчины, собака и снегокат. Девочку продолжают искать. Возбуждено уголовное дело.

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mavit
Автор: mavit Февраль 26, 2018 05:45
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  • володя

    володя

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  • Алексей Студентов

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