Бийчанин заплатил «ясновидящей» за лечение 186 тысяч рублей

mavit
Автор: mavit Январь 18, 2018 05:45

Бийчанин заплатил «ясновидящей» за лечение 186 тысяч рублей

Мошенница пообещала, что деньги вернутся выигрышем в лотерею

Бийчанин заплатил «ясновидящей» за лечение 186 тысяч рублей

Бийчанин 1949 года рождения перевел «ясновидящей» 186 тысяч рублей в качестве платы за обещанное лечение.

Рекламу ее услуг он увидел в интернете, позвонил по указанному номеру и узнал, что услуги стоят 11 тысяч рублей. «Лечение» длилось с 20 по 30 декабря 2017 года, ежедневно мужчина переводил разные суммы.

В конце женщина пообещала ему, что потраченные деньги вернутся владельцу выигрышем в лотерею. Так как болезнь не прошла, а выигрыша не было, мужчина обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

Бийчанин заплатил «ясновидящей» за лечение 186 тысяч рублей

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mavit
Автор: mavit Январь 18, 2018 05:45
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