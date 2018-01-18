Бийчанин заплатил «ясновидящей» за лечение 186 тысяч рублей

Мошенница пообещала, что деньги вернутся выигрышем в лотерею
Бийчанин 1949 года рождения перевел «ясновидящей» 186 тысяч рублей в качестве платы за обещанное лечение.
Рекламу ее услуг он увидел в интернете, позвонил по указанному номеру и узнал, что услуги стоят 11 тысяч рублей. «Лечение» длилось с 20 по 30 декабря 2017 года, ежедневно мужчина переводил разные суммы.
В конце женщина пообещала ему, что потраченные деньги вернутся владельцу выигрышем в лотерею. Так как болезнь не прошла, а выигрыша не было, мужчина обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.
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