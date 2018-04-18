Бийский полицейский обвиняется в незаконной банковской деятельности

mavit
Автор: mavit Апрель 18, 2018 23:45

Бийский полицейский обвиняется в незаконной банковской деятельности

На счета фиктивных финансовых организаций было привлечено более 60 миллионов рублей

Бийский полицейский обвиняется в незаконной банковской деятельности

Группа лиц обвиняется в незаконной банковской деятельности на территории Бийска, сообщает региональный СКР.

Во главе группы стоял начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Бийский». Установлено, что с ноября 2016 года преступниками было привлечено на расчетные счета фиктивных организаций, которые открывались в городе, средств клиентов в размере более 66 миллионов рублей. Деятельность преступной группы была пресечена в марте 2018 года.

Все фигуранты дела задержаны, одного поместили под домашний арест. Расследование продолжается.

Начальником ГУ МВД России по краю была назначена служебная проверка. Если факты, указанные в деле, подтвердятся, полицейского уволят, а его руководители понесут дисциплинарную ответственность.

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mavit
Автор: mavit Апрель 18, 2018 23:45
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  • Тимур

    Тимур

    Отличная статья!

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