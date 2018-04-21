Бивший директор центра занятости в Алтайском крае осуждена за мошенничество

Обвиняемая мешала расследованию

Бывший директор Центра занятости населения в Павловском районе осуждена за мошенничество и растрату.

Как сообщает СУ СК России по краю, обвиняемая взяла на должность водителя своего знакомого. Мужчина получал зарплату, но фактически не исполнял своих обязанностей. К тому же, как оказалось, он был трудоустроен в другой организации. Общая сумма ущерба составила более 62 тысяч рублей.

Ее также уличили в хищении более 100 тысяч рублей. Согласно материалам дела, женщина незаконно начисляла нескольким местным жителям пособия по безработице.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, обвиняемая отрицала свою вину и мешала расследованию. Поэтому было принято решение о взятии ее под стражу.

Ущерб, причиненный учреждению, был возмещен. Ее приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года.