Бивший директор центра занятости в Алтайском крае осуждена за мошенничество

mavit
Автор: mavit Апрель 21, 2018 05:45

Бивший директор центра занятости в Алтайском крае осуждена за мошенничество

Обвиняемая мешала расследованию

Бивший директор центра занятости в Алтайском крае осуждена за мошенничество

Бывший директор Центра занятости населения в Павловском районе осуждена за мошенничество и растрату.

Как сообщает СУ СК России по краю, обвиняемая взяла на должность водителя своего знакомого. Мужчина получал зарплату, но фактически не исполнял своих обязанностей. К тому же, как оказалось, он был трудоустроен в другой организации. Общая сумма ущерба составила более 62 тысяч рублей.

Ее также уличили в хищении более 100 тысяч рублей. Согласно материалам дела, женщина незаконно начисляла нескольким местным жителям пособия по безработице.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, обвиняемая отрицала свою вину и мешала расследованию. Поэтому было принято решение о взятии ее под стражу.

Ущерб, причиненный учреждению, был возмещен. Ее приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года.

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mavit
Автор: mavit Апрель 21, 2018 05:45
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