Бухгалтера нескольких компаний Бийска судят за хищение 2,5 млн рублей

mavit
Автор: mavit Март 13, 2018 23:45

Бухгалтера нескольких компаний Бийска судят за хищение 2,5 млн рублей

Женщина перечисляла деньги на счета своих родственников

Бухгалтера нескольких компаний Бийска судят за хищение 2,5 млн рублей

Бухгалтера нескольких предприятий Бийска будут судить за хищение 2,5 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

Женщина имела доверительные отношения с работодателями, поэтому ее деятельность никто не контролировал. С 2014 по 2016 годы, имея доступ к расчетным счетам предприятий, она перечисляла деньги на свой счет, а также на счета своих знакомых и родственников.

В отношении бийчанки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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mavit
Автор: mavit Март 13, 2018 23:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

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