Бухгалтера нескольких компаний Бийска судят за хищение 2,5 млн рублей

Женщина перечисляла деньги на счета своих родственников

Бухгалтера нескольких предприятий Бийска будут судить за хищение 2,5 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

Женщина имела доверительные отношения с работодателями, поэтому ее деятельность никто не контролировал. С 2014 по 2016 годы, имея доступ к расчетным счетам предприятий, она перечисляла деньги на свой счет, а также на счета своих знакомых и родственников.

В отношении бийчанки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.