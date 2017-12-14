Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом в Барнауле

Среди пострадавших — три пассажирки автобуса

Четыре человека получили травмы в результате столкновения автобуса, КамАЗа и ВАЗа в Барнауле.

По данным городской ГИБДД, авария произошла днем 11 декабря на 3 км шоссе Ленточный бор. По предварительной информации, водитель КамАЗа, мужчина 1965 года рождения, допустил столкновение с автобусом ГАЗ, следовавшим по маршруту №29. После этого автобус отбросило в стоящий ВАЗ-211440.

Пострадали пассажирка ВАЗа — женщина 1960 года рождения и пассажирки автобуса 1947, 1972 и 1966 годов рождения. Им была оказана медицинская помощь.