Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом в Барнауле

mavit
Автор: mavit Декабрь 14, 2017 05:45

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом в Барнауле

Среди пострадавших — три пассажирки автобуса

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом в Барнауле

Четыре человека получили травмы в результате столкновения автобуса, КамАЗа и ВАЗа в Барнауле.

По данным городской ГИБДД, авария произошла днем 11 декабря на 3 км шоссе Ленточный бор. По предварительной информации, водитель КамАЗа, мужчина 1965 года рождения, допустил столкновение с автобусом ГАЗ, следовавшим по маршруту №29. После этого автобус отбросило в стоящий ВАЗ-211440.

Пострадали пассажирка ВАЗа — женщина 1960 года рождения и пассажирки автобуса 1947, 1972 и 1966 годов рождения. Им была оказана медицинская помощь.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 14, 2017 05:45
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