Четыре трагических случая на воде произошли в Республике Алтай

Сотрудники МЧС напоминают взрослым: соблюдайте правила безопасности и научите им детей

Установившаяся в двух Алтаях жаркая погода способствует тому, что многие стремятся отдохнуть на берегах водоемов и покупаться в прохладной воде. Однако не стоит забывать и об опасностях, которые подстерегают и взрослых, и детей.

В селе Турочак Республики Алтай, купаясь в реке Лебедь, утонула 13-летняя девочка. По сообщению регионального ГУ МЧС, трагедия случилась 18 июня. Девочка пришла на речку с подругами без разрешения взрослых. Поисковые работы ее тела вела группа спасателей с водолазным оборудованием.

Двумя неделями раньше, 4 июня, в Улаганском районе во время переправы через реку Шавла с лошадей упали в воду трое жителей села Язула. Среди них был 14-летний подросток. Поисковые работы результатов не дали.

В Алтайском крае с начала года произошло 4 несчастных случая на воде: в феврале в Барнауле в промоину Барнаулки провалился 12-летний мальчик, в Бийске 38-летний мужчина и его 10-летняя дочь утонули в полынье на реке Бии, также в полынье на реке Кучук вблизи села Нижний Кучук утонула 7-летняя девочка и в мае в селе Бобровка Первомайского района в реке утонул 8-летний мальчик. И хотя эти трагические инциденты произошли не в сезон летних купаний, сотрудники МЧС призывают не пренебрегать правилами безопасности на воде, купаться только в официально разрешенных местах и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, что летом в Алтайском крае откроют 59 мест для купания. Сейчас в городах и селах края открылось уже 38 пляжей, которые прошли проверку Госинспекции по маломерным судам. Проверки мест отдыха у воды продолжаются. В МЧС напоминают: для купания нужно выбирать официальные пляжи, а не те места на берегах рек и озер, куда люди приходят купаться по заведенной традиции.

Где искупаться в Алтайском крае? Обзор официальных пляжей

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