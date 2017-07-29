Что делать, если вам досталась фальшивая валюта?

Всякий может оказаться в ситуации, когда на руках вдруг окажется поддельная банкнота. И тогда очень важно поступить с ней правильно, чтобы не потерять свои деньги.

О том, что на всех банкнотах имеются признаки, по которым проверятся их подлинности, известно практически всякому. И если какая-то купюра показалась вам подозрительной, даже не пытайтесь расплатиться ею. Сразу попадете под действие УК РФ и рискуете «заработать» до восьми лет.

Что делать?

С банкнотой, вызвавшей подозрение, сразу отправляйтесь в банк или полицию.

Банк

Там ваша денежка пройдет профессиональную проверку, и вы точно узнаете, сомнительная она, неплатёжеспособная или имеет признаки подделки:

неплатежеспособная банкнота будет проштампована («в обмене отказано») и вам возвращена;

на сомнительную, как и имеющую признаки подделки, вам будет выдана справка, где указаны реквизиты дензнаков, а с ней ордер как подтверждение передачи ценностей, сама купюра будет изъята для проверки, на которую уйдет до 5 дней.

Полиция

Если вы уверены, что банкноты фальшивые, сдавайте ее в полицию. Вам придется вспомнить, каким образом она оказалась у вас, в которой торговой точке (или от кого) вы ее получили, потому что вы будете давать показания.

Будет заведено дело по факту обнаружения фальшивки, проведены экспертизы и расследование. Вы должны убедить следствие, что не имели представления о поддельности купюр. На все про все может уйти месяц.

Конечно, вы можете уничтожить подделку. А если это просто потрепанная или старая, но настоящая купюра.

Вернут или не вернут купюру?

Если выяснится, что деньги настоящие, вам непременно сообщат о том из банка или полиции. Вы получите их на руки или на свой банковский счет.

Если же они окажутся фальшивыми, и вам точно известно, где именно их вам вручили, возможно через суд взыскать ущерб с юридического (банк или магазин) или физического (человек, передавший вам банкноту) лица.

Но если вы так и не припомните источник появления подделки в вашем кошельке, они будут уничтожены, а о возмещении придется только мечтать.

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