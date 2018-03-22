Дело о вымогательстве возбудили в Барнауле после избиения школьницы

История, вызвавшая широкий общественный резонанс, получила неожиданное продолжение

Уголовное дело по статье «вымогательство, совершенное с применением насилия» возбуждено в Барнауле после избиения школьницы двумя 15-летними девушками.

Видеозапись избиения попала в сеть, вызвав широкий общественный резонанс. Руководство СУ СКР по Алтайскому краю назначило доследственную проверку, по результатам которой было установлено, что незадолго до ЧП у потерпевшей под надуманным предлогом требовали 6 тысяч рублей. Она отказала и 9 марта была избита в подъезде на ул. Панфиловцев.

Следствию предстоит установить причины, способствующие совершению подростками противоправных действий.

В Барнауле подросток, снимавший избиение школьницы, попал в реанимацию

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