Дело о вымогательстве возбудили в Барнауле после избиения школьницы

История, вызвавшая широкий общественный резонанс, получила неожиданное продолжение
Уголовное дело по статье «вымогательство, совершенное с применением насилия» возбуждено в Барнауле после избиения школьницы двумя 15-летними девушками.
Видеозапись избиения попала в сеть, вызвав широкий общественный резонанс. Руководство СУ СКР по Алтайскому краю назначило доследственную проверку, по результатам которой было установлено, что незадолго до ЧП у потерпевшей под надуманным предлогом требовали 6 тысяч рублей. Она отказала и 9 марта была избита в подъезде на ул. Панфиловцев.
Следствию предстоит установить причины, способствующие совершению подростками противоправных действий.
В Барнауле подросток, снимавший избиение школьницы, попал в реанимацию
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