Детский сад Барнаула заплатит 55 тысяч рублей за травму девочки

ЧП произошло во время утренней гимнастики

Детский сад г. Барнаула заплатит 55 тысяч рублей в пользу девочки, пострадавшей во время утренней гимнастики.

Как рассказала Ольга Ерина, помощник прокурора Октябрьского района, девочка получила травму во время построения в коридоре: пальцы ее левой руки защемило дверью. Был причинен средней тяжести вред здоровью, лечение заняло три недели.

По мнению суда, сотрудники детсада не обеспечили необходимые меры безопасности, с учреждения взыскана компенсация морального вреда.

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