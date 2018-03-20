Детский сад Барнаула заплатит 55 тысяч рублей за травму девочки

ЧП произошло во время утренней гимнастики
Детский сад г. Барнаула заплатит 55 тысяч рублей в пользу девочки, пострадавшей во время утренней гимнастики.
Как рассказала Ольга Ерина, помощник прокурора Октябрьского района, девочка получила травму во время построения в коридоре: пальцы ее левой руки защемило дверью. Был причинен средней тяжести вред здоровью, лечение заняло три недели.
По мнению суда, сотрудники детсада не обеспечили необходимые меры безопасности, с учреждения взыскана компенсация морального вреда.
В Барнауле проводят проверку по факту травмирования ребенка в детском саду
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