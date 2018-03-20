Детский сад Барнаула заплатит 55 тысяч рублей за травму девочки

mavit
Автор: mavit Март 20, 2018 17:45

Детский сад Барнаула заплатит 55 тысяч рублей за травму девочки

ЧП произошло во время утренней гимнастики

Детский сад Барнаула заплатит 55 тысяч рублей за травму девочки

Детский сад г. Барнаула заплатит 55 тысяч рублей в пользу девочки, пострадавшей во время утренней гимнастики.

Как рассказала Ольга Ерина, помощник прокурора Октябрьского района, девочка получила травму во время построения в коридоре: пальцы ее левой руки защемило дверью. Был причинен средней тяжести вред здоровью, лечение заняло три недели.

По мнению суда, сотрудники детсада не обеспечили необходимые меры безопасности, с учреждения взыскана компенсация морального вреда.

Детский сад Барнаула заплатит 55 тысяч рублей за травму девочки

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mavit
Автор: mavit Март 20, 2018 17:45
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