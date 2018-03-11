Девушку из Алтайского края сбили насмерть в Новосибирске

Она переходила дорогу по пешеходному переходу

21-летняя жительница Алтайского края угодила под колеса автомобиля в Новосибирске.

По данным регионального управления МВД, ДТП произошло в 18:50 часов 3 марта на ул. Островского, 186. Peugeot под управлением 38-летнего мужчины сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.