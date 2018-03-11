Девушку из Алтайского края сбили насмерть в Новосибирске

Она переходила дорогу по пешеходному переходу
21-летняя жительница Алтайского края угодила под колеса автомобиля в Новосибирске.
По данным регионального управления МВД, ДТП произошло в 18:50 часов 3 марта на ул. Островского, 186. Peugeot под управлением 38-летнего мужчины сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась в больнице.
По факту ДТП проводится проверка.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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