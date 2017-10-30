Директора строительной компании Барнаула судят за 30-миллионную аферу

Строительная фирма возводила нежилые объекты недвижимости на Павловском тракте
Директора строительной фирмы Барнаула судят за попытку хищения порядка 30 млн рублей при возведении нежилых объектов недвижимости.
По версии следствия, с 2013 по 2015 гг. на Павловском тракте строительная компания возводила несколько объектов на деньги двух граждан и подконтрольного им юрлица. 37-летний обвиняемый после завершения работ обязан был передать им долю в уставном капитале юрлица, соразмерную вложенным им инвестициям. Но переоформлять доли он не собирался. Вместо этого обвиняемый подготовил документы о якобы имеющемся долге в размере 50 млн руб. перед третьим лицом. Его признал суд, и построенные объекты были удержаны в собственности строительной фирмы.
Но в июле текущего года Арбитражный суд признал договор займа 50 млн рублей недействительным. Дело передано в суд.
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