Директора строительной компании Барнаула судят за 30-миллионную аферу

mavit
Автор: mavit Октябрь 30, 2017 11:45

Директора строительной компании Барнаула судят за 30-миллионную аферу

Строительная фирма возводила нежилые объекты недвижимости на Павловском тракте

Директора строительной компании Барнаула судят за 30-миллионную аферу

Директора строительной фирмы Барнаула судят за попытку хищения порядка 30 млн рублей при возведении нежилых объектов недвижимости.

По версии следствия, с 2013 по 2015 гг. на Павловском тракте строительная компания возводила несколько объектов на деньги двух граждан и подконтрольного им юрлица. 37-летний обвиняемый после завершения работ обязан был передать им долю в уставном капитале юрлица, соразмерную вложенным им инвестициям. Но переоформлять доли он не собирался. Вместо этого обвиняемый подготовил документы о якобы имеющемся долге в размере 50 млн руб. перед третьим лицом. Его признал суд, и  построенные объекты были удержаны в собственности строительной фирмы.

Но в июле текущего года Арбитражный суд признал договор займа 50 млн рублей недействительным. Дело передано в суд.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 30, 2017 11:45
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