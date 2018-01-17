Для чего проводится независимая автоэкспертиза?
Нынешнее время нам диктует, что в жизни бывают такие чрезвычайные обстоятельства, когда требуются услуги независимой экспертизы. Причинами для этого могут быть: дорожно-транспортные происшествия, заливка квартиры водой с верхних этажей, пожары, различные покупки, продажи и т.д и т.п.
На сайте можно получить информацию о компании «Эксперт авто». Занимаюсь выездной диагностикой (человек хочет купить любой автомобиль, но боится сам выбирать, звонит нам, я приезжаю смотрю автомобиль с ним или без него). Оборудованием не торгуем, только услуги.
Независимые эксперты также оказывают помощь и содействие при оценке земельных участков, при их продажах или при покупке, а также, если земля сдается в аренду.
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