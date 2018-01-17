Для чего проводится независимая автоэкспертиза?

mavit
Автор: mavit Январь 17, 2018 03:15

Для чего проводится независимая автоэкспертиза?

Нынешнее время нам диктует, что в жизни бывают такие чрезвычайные обстоятельства, когда требуются услуги независимой экспертизы. Причинами для этого могут быть: дорожно-транспортные происшествия, заливка квартиры водой с верхних этажей, пожары, различные покупки, продажи и т.д и т.п.

На сайте можно получить информацию о компании «Эксперт авто». Занимаюсь выездной диагностикой (человек хочет купить любой автомобиль, но боится сам выбирать, звонит нам, я приезжаю смотрю автомобиль с ним или без него). Оборудованием не торгуем, только услуги.

Независимые эксперты также оказывают помощь и содействие при оценке земельных участков, при их продажах или при покупке, а также, если земля сдается в аренду.

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 17, 2018 03:15
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Александр

    Александр

    Очень сложно найти какую либо работу за границей. Нужно очень много документов, да и вообще, вакансию трудно где-то найти.

    Читать статью
  • ЕГОР

    ЕГОР

    я хочю поступить на сварщика на базе 9 класса

    Читать статью
  • Данил Сафронов

    Данил Сафронов

    У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…

    Читать статью
  • Артем

    Артем

    Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культуры

    Читать статью
  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии