Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае

Сохраняется высокая пожароопасность
Дожди, грозы, порывистый ветер ожидается в Алтайском крае 26-27 августа.
По данным регионального управления МЧС, порывы ветра могут достигать 20 м/с, что грозит падением деревьев, слабозакрепленных конструкций, авариями на ЛЭП. Подразделения ГУ МЧС по Алтайскому краю готовы к устранению возможных последствий непогоды.
Также в крае до 27 августа сохранится высокая пожароопасность, в западных районах – чрезвычайная.
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Алена
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алена
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