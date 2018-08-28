Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае

Сохраняется высокая пожароопасность

Дожди, грозы, порывистый ветер ожидается в Алтайском крае 26-27 августа.

По данным регионального управления МЧС, порывы ветра могут достигать 20 м/с, что грозит падением деревьев, слабозакрепленных конструкций, авариями на ЛЭП. Подразделения ГУ МЧС по Алтайскому краю готовы к устранению возможных последствий непогоды.

Также в крае до 27 августа сохранится высокая пожароопасность, в западных районах – чрезвычайная.