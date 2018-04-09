Два трамвая столкнулись в Барнауле

ДТП произошло на проспекте Космонавтов
Два трамвая столкнулись утром 7 апреля на проспекте Космонавтов в Барнауле, сообщают подписчики паблика Инцидент Барнаул.
В аварию попали трамваи маршрутов №10 и 2. По словам очевидцев, «двойка» выезжала с кольца и врезалась в трамвай №10, который следовал в сторону моторного завода. Удар пришелся на двери в середине вагона.
На место выехали сотрудники ГИБДД и скорая. Информация о пострадавших пока не поступала.
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