Двое рабочих пострадали в результате ЧП на теплоэлектрокомплексе в Яровом

СК проводит проверку по факту ЧП
Следствие проводит проверку по факту порыва трубы с горячей водой на теплоэлектрокомплексе в Яровом.
ЧП произошло в ночь с 14 на 15 января. В результате аварии пострадали двое рабочих, которые в этот момент ремонтировали мельницу по перемолу угля, расположенную рядом с котлом. Один из пострадавших с серьезными термическими ожогами был госпитализирован, второму оказали медпомощь на месте происшествия.
Следователи опрошивают очевидцев. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Отметим, что в результате технологического сбоя было нарушено теплоснабжение. В настоящее время подключен резервный котел.
В Яровом произошла остановка котла на ТЭЦ
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