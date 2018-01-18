Двое рабочих пострадали в результате ЧП на теплоэлектрокомплексе в Яровом

mavit
Автор: mavit Январь 18, 2018 05:45

Двое рабочих пострадали в результате ЧП на теплоэлектрокомплексе в Яровом

СК проводит проверку по факту ЧП

Двое рабочих пострадали в результате ЧП на теплоэлектрокомплексе в Яровом

Следствие проводит проверку по факту порыва трубы с горячей водой на теплоэлектрокомплексе в Яровом.

ЧП произошло в ночь с 14 на 15 января. В результате аварии пострадали двое рабочих, которые в этот момент ремонтировали мельницу по перемолу угля, расположенную рядом с котлом. Один из пострадавших с серьезными термическими ожогами был госпитализирован, второму оказали медпомощь на месте происшествия.

Следователи опрошивают очевидцев. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Отметим, что в результате технологического сбоя было нарушено теплоснабжение. В настоящее время подключен резервный котел.

Двое рабочих пострадали в результате ЧП на теплоэлектрокомплексе в Яровом

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mavit
Автор: mavit Январь 18, 2018 05:45
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