Двое жителей Алтайского края заплатят 100 тысяч рублей за вырубку берез

mavit
Автор: mavit Сентябрь 7, 2018 17:45

Двое жителей Алтайского края заплатят 100 тысяч рублей за вырубку берез

Обвиняемые признали свою вину

Двое жителей Алтайского края заплатят 100 тысяч рублей за вырубку берез

100 тысяч рублей придется заплатить двум жителям села в Кытмановском районе за незаконную вырубку деревьев.

Как пишет Минприроды, жители села Черкасово в охраняемой части леса вырубили 28 берез. Сумма ущерба составила 100810 рублей.

Местные жители не стали отрицать свою вину. Судом они приговорены к одному году условно. Также их обязали выплатить штраф: одному – 71560 рублей, другому – 29250 рублей.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 7, 2018 17:45
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