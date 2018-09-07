Двое жителей Алтайского края заплатят 100 тысяч рублей за вырубку берез

Обвиняемые признали свою вину

100 тысяч рублей придется заплатить двум жителям села в Кытмановском районе за незаконную вырубку деревьев.

Как пишет Минприроды, жители села Черкасово в охраняемой части леса вырубили 28 берез. Сумма ущерба составила 100810 рублей.

Местные жители не стали отрицать свою вину. Судом они приговорены к одному году условно. Также их обязали выплатить штраф: одному – 71560 рублей, другому – 29250 рублей.