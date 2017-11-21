Двух бийчан будут судить за «минирование» колледжа, где учится их подруга

Обвиняемые хотели освободить девушку от занятий
Двух жителей Бийска обвиняют в заведомо ложном сообщении о взрывном устройстве, заложенном в одном из учебных заведений города.
Установлено, что 26 апреля текущего года бийчанин, распивая алкоголь со своим знакомым, позвонил своей девушке и попросил ее приехать. Девушка отказалась, поскольку в это время у нее были занятия. Чтобы встретиться с возлюбленной, мужчина пошел на преступление. Он уговорил своего приятеля позвонить в полицию и сообщить о заложенной в колледже бомбе.
В итоге в ходе проверки информации занятия отменили, а студентов эвакуировали.
Уголовное дело в отношении двух бийчан передано в суд.
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