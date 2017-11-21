Двух бийчан будут судить за «минирование» колледжа, где учится их подруга

mavit
Автор: mavit Ноябрь 21, 2017 17:45

Двух бийчан будут судить за «минирование» колледжа, где учится их подруга

Обвиняемые хотели освободить девушку от занятий

Двух бийчан будут судить за «минирование» колледжа, где учится их подруга

Двух жителей Бийска обвиняют в заведомо ложном сообщении о взрывном устройстве, заложенном в одном из учебных заведений города.

Установлено, что 26 апреля текущего года бийчанин, распивая алкоголь со своим знакомым, позвонил своей девушке и попросил ее приехать. Девушка отказалась, поскольку в это время у нее были занятия. Чтобы встретиться с возлюбленной, мужчина пошел на преступление. Он уговорил своего приятеля позвонить в полицию и сообщить о заложенной в колледже бомбе.

В итоге в ходе проверки информации занятия отменили, а студентов эвакуировали. 

Уголовное дело в отношении двух бийчан передано в суд.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 21, 2017 17:45
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