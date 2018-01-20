Двухлетний ребенок выжил после падения из окна многоэтажки в Рубцовске

В покушении на убийство подозревают мать ребенка
26-летняя жительница Рубцовска подозревается в покушении на убийство своей двухлетней дочери, сообщает региональный СКР.
Инцидент произошел 17 января около двух часов ночи. По данным следствия, мать ребенка, находясь под действием наркотиков, выбросила дочь из окна третьего этажа. Девочка упала на козырек подъезда и телесных повреждений не получила.
В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как стало известно, женщина воспитывает не одного ребенка. Сейчас решается вопрос об определении места жительства детей.
Читайте также
- В Алтайском крае адвокат вымогал деньги, чтобы «договориться» по приговору 0 11.Дек
- В ГИБДД сообщили подробности массовой аварии на ул. Попова в Барнауле 0 26.Дек
- ДТП со смертельным исходом 0 19.Янв
- На трассе в Алтайском крае столкнулись бензовоз и фура, есть пострадавшие 0 27.Дек
- Полицейские обнаружили у жителя Алтая 400 г марихуаны 0 26.Ноя
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Александр
Очень сложно найти какую либо работу за границей. Нужно очень много документов, да и вообще, вакансию трудно где-то найти.Читать статью
-
ЕГОР
я хочю поступить на сварщика на базе 9 классаЧитать статью
-
Данил Сафронов
У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…Читать статью
-
Артем
Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культурыЧитать статью
-
Лена
Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий