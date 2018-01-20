Двухлетний ребенок выжил после падения из окна многоэтажки в Рубцовске

В покушении на убийство подозревают мать ребенка

26-летняя жительница Рубцовска подозревается в покушении на убийство своей двухлетней дочери, сообщает региональный СКР.

Инцидент произошел 17 января около двух часов ночи. По данным следствия, мать ребенка, находясь под действием наркотиков, выбросила дочь из окна третьего этажа. Девочка упала на козырек подъезда и телесных повреждений не получила.

В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как стало известно, женщина воспитывает не одного ребенка. Сейчас решается вопрос об определении места жительства детей.