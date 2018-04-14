Двухметровая волна, которая идет с реки Чарыш, угрожает алтайскому селу

mavit
Автор: mavit Апрель 14, 2018 11:45

Двухметровая волна, которая идет с реки Чарыш, угрожает алтайскому селу

Ожидается значительный подъем уровня воды в Оби

Двухметровая волна, которая идет с реки Чарыш, угрожает алтайскому селу

Двухметровая волна с реки Чарыш надвигается на райцентр Усть-Чарышская Пристань, который стоит на реке Обь, об этом рассказал главный алтайский метеоролог Александр Люцигер.

По его словам, в крае ситуация очень сложная из-за того, что фаза паводка переходит в фазу весеннего половодья.

Беспокойство вызывает участок Оби от райцентра Усть-Чарышская Пристань в сторону Барнаула. На Чарыше зафиксирована волна под два метра. Угроза резкого повышения уровня воды есть и в реке Алей, а также малых реках, которые расположены выше краевого центра.

Отметим, по прогнозам алтайских синоптиков, до 16 апреля уровень воды в Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань достигнет критических отметок – 540-590 см. Река может выйти из берегов и затопить территорию. Ледоход на Оби прогнозируют до конца текущей недели.

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mavit
Автор: mavit Апрель 14, 2018 11:45
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