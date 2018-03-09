Экс-начальника отдела по борьбе с коррупцией Новоалтайска осудили на 7 лет

mavit
Автор: mavit Март 9, 2018 11:45

Экс-начальника отдела по борьбе с коррупцией Новоалтайска осудили на 7 лет

Его обвиняют в получении взятки

Экс-начальника отдела по борьбе с коррупцией Новоалтайска осудили на 7 лет

Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Новоалтайску приговорили к 7 годам колонии строгого режима за получение взятки.

Как сообщает пресс-служба регионального СК России, обвиняемый пообещал директору ООО подготовить отказ в возбуждении уголовного дела за вознаграждение. В период с 20 по 31 января 2017 года он получил 500 тысяч рублей.

Суд признал его виновным.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 9, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

    Читать статью
  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

    Читать статью
  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

    Читать статью
  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

    Читать статью
  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии