Экс-начальника отдела по борьбе с коррупцией Новоалтайска осудили на 7 лет

Его обвиняют в получении взятки
Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Новоалтайску приговорили к 7 годам колонии строгого режима за получение взятки.
Как сообщает пресс-служба регионального СК России, обвиняемый пообещал директору ООО подготовить отказ в возбуждении уголовного дела за вознаграждение. В период с 20 по 31 января 2017 года он получил 500 тысяч рублей.
Суд признал его виновным.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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