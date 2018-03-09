Экс-начальника отдела по борьбе с коррупцией Новоалтайска осудили на 7 лет

Его обвиняют в получении взятки

Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Новоалтайску приговорили к 7 годам колонии строгого режима за получение взятки.

Как сообщает пресс-служба регионального СК России, обвиняемый пообещал директору ООО подготовить отказ в возбуждении уголовного дела за вознаграждение. В период с 20 по 31 января 2017 года он получил 500 тысяч рублей.

Суд признал его виновным.