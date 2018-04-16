Экс-сотрудника алтайского Росреестра обвиняют в покушении на мошенничество

mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 17:45

Экс-сотрудника алтайского Росреестра обвиняют в покушении на мошенничество

Обвиняемый не признал свою вину

Экс-сотрудника алтайского Росреестра обвиняют в покушении на мошенничество

Бывший сотрудник Росреестра по Алтайскому краю предстанет перед судом за покушение на мошенничество.

По данным регионального СУ СК России, в ноябре прошлого года обвиняемый проводил проверку земельных участков на предмет загрязнения различными отходами. Когда он узнал, что один из объектов используется не по назначению, потребовал у его арендатора взятку в размере 15 тысяч рублей за несоставление документов о нарушении закона. В следственном комитете уточняют, что у обвиняемого не было полномочий на это.

Вскоре его задержали сотрудники УФСБ России по краю. Дело передано в суд.

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mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 17:45
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