Экс-сотрудника алтайского Росреестра обвиняют в покушении на мошенничество

Обвиняемый не признал свою вину

Бывший сотрудник Росреестра по Алтайскому краю предстанет перед судом за покушение на мошенничество.

По данным регионального СУ СК России, в ноябре прошлого года обвиняемый проводил проверку земельных участков на предмет загрязнения различными отходами. Когда он узнал, что один из объектов используется не по назначению, потребовал у его арендатора взятку в размере 15 тысяч рублей за несоставление документов о нарушении закона. В следственном комитете уточняют, что у обвиняемого не было полномочий на это.

Вскоре его задержали сотрудники УФСБ России по краю. Дело передано в суд.