Экспертная компания, принимавшая ТРЦ «Галактика», может лишиться лицензии

В Федеральную службу по аккредитации сообщили об обрушении кровли торгового центра

Компания «Оборонэкспертиза», дававшая положительное заключение по проекту ТРЦ «Галактика» в Барнауле, может лишиться лицензии.

Как сообщили в Государственной инспекции Алтайского края, эксперты компании дали положительное заключение по проекту ТРЦ Galaxy. Однако, в декабре 2016 года в одном из торговых залов обрушилась кровля. Причиной обрушения стали недостатки конструкции.

Сведения о нарушениях были направлены в Минстрой РФ, а оттуда в Федеральную службу по аккредитации. Действие свидетельства об аккредитации будет приостановлено.