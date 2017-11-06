Этапы замены передней стойки на Джили СК
Стойки на Джили СК представляют собой поршни, гасящие колебания в пружинах, которые расположены между кузовом и подвеской колеса. Они предназначены для того, чтобы:
•Оказывать помощь в контроле устойчивости машины, так как сохраняется контакт колёс с дорогой;
•С их помощью шины равномерно стираются;
•Стойки устраняют вибрации в пружинах.
Перед тем, как приступить к замене передней опоры на Geely CK своими руками, нужно запастись следующим инструментом:
•Динамометрическим, накидным и штоковым ключом;
•Стяжками, для стягивания пружин стоечных;
•Головкой, предназначенной для разборки стоек;
•Длиной свечной головкой.
На сайте https://dragonparts.com.ua можно ознакомиться с передними амортизаторами на Geely CK
1.При помощи двух ключей следует открутить с амортизационной системы верхний шток;
2.Автомобиль поднять на домкраты, для того чтобы расслабились пружины и не было нагрузки на стойки. Следует открутить гайку ступицы для ослабления крепления колеса. Колесо необходимо демонтировать.
3.Далее открутив гайку и удалив шплинт, произойдёт разъединение кулака и рулевой сошки;
4.Специальным съёмником нужно извлечь шаровой палец и отключить датчик абс и убрать подальше провод;
5.Требуется демонтировать систему. Для этого необходимо разжать очень аккуратно тормозные колодки, а затем открутить болты и тормозной суппорт;
6.После этого нужно убрать поворотный кулак от стойки и отвинтить стойку от стакана;
7.Из опорной чаши вывести нижнюю часть стойки;
8.Посадочные места требуется тщательным образом зачистить от коррозии и иных загрязнений;
9. Новую стойку, нужно закрепить на нижнем рычаге подвески автомобиля, оставив стяжки пружин на своём месте;
10. Затем при помощи второго человека, который должен поднять весь узел, при помощи домкрата, а другой в это время должен следить за совмещением посадочных шпилек.
11.Поместив стойку в гнездо, нужно затянуть её с помощью фиксирующих гаек, воспользовавшись динамометрическим ключом;
12. Когда будет произведена окончательная фиксация стойки, можно перейти к демонтажу стяжки пружин.
Замену стоек осуществляют лишь на новые изделия. Специалисты советуют, перед тем как снимать болты стоек, желательно обработать поверхность, средством WD 40 для быстрого откручивания
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий