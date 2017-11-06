Этапы замены передней стойки на Джили СК

Стойки на Джили СК представляют собой поршни, гасящие колебания в пружинах, которые расположены между кузовом и подвеской колеса. Они предназначены для того, чтобы:

•Оказывать помощь в контроле устойчивости машины, так как сохраняется контакт колёс с дорогой;

•С их помощью шины равномерно стираются;

•Стойки устраняют вибрации в пружинах.

Перед тем, как приступить к замене передней опоры на Geely CK своими руками, нужно запастись следующим инструментом:

•Динамометрическим, накидным и штоковым ключом;

•Стяжками, для стягивания пружин стоечных;

•Головкой, предназначенной для разборки стоек;

•Длиной свечной головкой.

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1.При помощи двух ключей следует открутить с амортизационной системы верхний шток;

2.Автомобиль поднять на домкраты, для того чтобы расслабились пружины и не было нагрузки на стойки. Следует открутить гайку ступицы для ослабления крепления колеса. Колесо необходимо демонтировать.

3.Далее открутив гайку и удалив шплинт, произойдёт разъединение кулака и рулевой сошки;

4.Специальным съёмником нужно извлечь шаровой палец и отключить датчик абс и убрать подальше провод;

5.Требуется демонтировать систему. Для этого необходимо разжать очень аккуратно тормозные колодки, а затем открутить болты и тормозной суппорт;

6.После этого нужно убрать поворотный кулак от стойки и отвинтить стойку от стакана;

7.Из опорной чаши вывести нижнюю часть стойки;

8.Посадочные места требуется тщательным образом зачистить от коррозии и иных загрязнений;

9. Новую стойку, нужно закрепить на нижнем рычаге подвески автомобиля, оставив стяжки пружин на своём месте;

10. Затем при помощи второго человека, который должен поднять весь узел, при помощи домкрата, а другой в это время должен следить за совмещением посадочных шпилек.

11.Поместив стойку в гнездо, нужно затянуть её с помощью фиксирующих гаек, воспользовавшись динамометрическим ключом;

12. Когда будет произведена окончательная фиксация стойки, можно перейти к демонтажу стяжки пружин.

Замену стоек осуществляют лишь на новые изделия. Специалисты советуют, перед тем как снимать болты стоек, желательно обработать поверхность, средством WD 40 для быстрого откручивания