Фургон и грузовик-будка с людьми столкнулись в центре Барнаула

Фургон и грузовик с будкой для людей столкнулись в центре Барнаула, парализовав движение на ул. Никитина. Вероятно, в аварии также участвовал легковой автомобиль.
Фото: АиФ/ Анка Смагинян
ДТП произошло около 9:00 часов 29 мая на перекрестке ул. Никитина и пр. Ленина, сообщил корреспондент АиФ-Алтай с места событий. Пытаясь избежать столкновения, фургон выехал на тротуар и едва не перевернулся. В будке перевозили людей в форме, после аварии они отправились на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, никто не пострадал.
Фото: АиФ/ Анка Смагинян
Отметим, что ДТП осложнило дорожную обстановку. Так как ул. Гоголя и ул. Пушкина перекрыты из-за строительства ливневой канализации, движение на ул. Никитина достаточно интенсивное. В результате аварии была полностью перекрыта одна полоса.
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