Гараж вместе с содержимым украли у барнаульца

Внутри находились колеса на литых дисках и детский велосипед

Гараж вместе с находящимися в нем колесами на литых дисках и детским велосипедом украли у барнаульца.

Мужчина обратился в полицию, и вскоре подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 30-летний ранее не судимый мужчина. По данным правоохранительных органов, в середине октября подозреваемый вызвал погрузчик и вывез металлический гараж. Похищенное позже нашли в пункте приема металла.

Мужчина пояснил, что считал гараж брошенным, поэтому решил его присвоить. Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составляет 37 тысяч рублей.