Гараж вместе с содержимым украли у барнаульца

Внутри находились колеса на литых дисках и детский велосипед
Гараж вместе с находящимися в нем колесами на литых дисках и детским велосипедом украли у барнаульца.
Мужчина обратился в полицию, и вскоре подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 30-летний ранее не судимый мужчина. По данным правоохранительных органов, в середине октября подозреваемый вызвал погрузчик и вывез металлический гараж. Похищенное позже нашли в пункте приема металла.
Мужчина пояснил, что считал гараж брошенным, поэтому решил его присвоить. Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составляет 37 тысяч рублей.
Читайте также
- Житель Ангарска пойдет под суд за прослушку телефона своей жены 0 05.Ноя
- На 4 и 5 ноября в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0 04.Ноя
- 10 пожарных тушили автомобиль Renault в Барнауле 0 30.Окт
- Мужчина украл у государства 110 000 рублей 5 26.Фев
- На Алтае угонщик попросил хозяина помочь вытолкать машину из сугроба 0 07.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Freddy_Girl31
Правильно сделал!Читать статью
-
Игнат
Да крутая играЧитать статью
-
Oleg
Оказывается, что сын Анфисы Чеховой до сих пор не видел маму по телевизору. Он думает, что она работает балериной, так…Читать статью
-
Крот
Игра клас!Читать статью
-
наташа
Ей давно пора сменить визажиста /надеюсь у неё всё наладится .Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий