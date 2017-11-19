Гараж вместе с содержимым украли у барнаульца

mavit
Автор: mavit Ноябрь 19, 2017 05:45

Гараж вместе с содержимым украли у барнаульца

Внутри находились колеса на литых дисках и детский велосипед

Гараж вместе с содержимым украли у барнаульца

Гараж вместе с находящимися в нем колесами на литых дисках и детским велосипедом украли у барнаульца.

Мужчина обратился в полицию, и вскоре подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 30-летний ранее не судимый мужчина. По данным правоохранительных органов, в середине октября подозреваемый вызвал погрузчик и вывез металлический гараж. Похищенное позже нашли в пункте приема металла.

Мужчина пояснил, что считал гараж брошенным, поэтому решил его присвоить. Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составляет 37 тысяч рублей.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 19, 2017 05:45
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