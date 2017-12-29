Грузовик, перевозивший новые автомобили, слетел с трассы под Барнаулом

ДТП произошло из-за гололеда на трассе
Грузовик попал в ДТП на Правобережном тракте недалеко от КП, в результате чего слетел с трассы, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по краю.
26 декабря в час ночи 37-летний водитель тягача Volvo с полуприцепом, перевозившего новые автомобили, не учел дорожные и метеорологические условия и врезался в грузовик Scania с полуприцепом. В результате ДТП травмы получил водитель Volvo. Ему оказана медпомощь на месте.
По словам очевидцев, при столкновении ценный груз Volvo также получил повреждения.
Отметим, непогода спровоцировала ДТП в Барнауле. Только на утро 26 декабря было зарегистрировано 11 аварий.
Гололед привел к всплеску ДТП в Барнауле
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