Грузовик слетел в кювет на трассе Барнаул-Новосибирск

В результате ДТП пострадал водитель грузовика
Грузовик Mitsubishi Canter слетел в кювет на трассе Р-256 в Первомайском районе, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по краю.
6 декабря около 3:10 34-летний водитель автомобиля Mitsubishi Canter, двигаясь из Бийска в направлении Новосибирска, на 186-м километре автодороги не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с Reno Ranger, который двигался в попутном направлении.
После грузовик слетел с трассы в кювет.
В ДТП пострадал водитель грузовика, не госпитализирован.
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