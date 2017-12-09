Грузовик слетел в кювет на трассе Барнаул-Новосибирск

В результате ДТП пострадал водитель грузовика

Грузовик Mitsubishi Canter слетел в кювет на трассе Р-256 в Первомайском районе, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по краю.

6 декабря около 3:10 34-летний водитель автомобиля Mitsubishi Canter, двигаясь из Бийска в направлении Новосибирска, на 186-м километре автодороги не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с Reno Ranger, который двигался в попутном направлении.

После грузовик слетел с трассы в кювет.

В ДТП пострадал водитель грузовика, не госпитализирован.