Грузовик слетел в кювет на трассе Барнаул-Новосибирск

mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 05:45

Грузовик слетел в кювет на трассе Барнаул-Новосибирск

В результате ДТП пострадал водитель грузовика

Грузовик слетел в кювет на трассе Барнаул-Новосибирск

Грузовик Mitsubishi Canter слетел в кювет на трассе Р-256  в Первомайском районе, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по краю.

6 декабря около 3:10 34-летний водитель автомобиля Mitsubishi Canter, двигаясь из Бийска в направлении Новосибирска, на 186-м километре автодороги не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с Reno Ranger, который двигался в попутном направлении.

После грузовик слетел с трассы в кювет.

В ДТП пострадал водитель грузовика, не госпитализирован.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 05:45
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