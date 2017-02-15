Симптомы остеохондроза позвоночника

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 15, 2017 04:15

Симптомы остеохондроза позвоночника

Остеохондроз позвоночника заболевание, которое характеризуется сильными болями в области спины, онемением конечностей, головокружением. Это коварное заболевание, которое выявить можно не сразу, так как обычно оно маскируется под другими болезнями. Не вовремя выявленный остеохондроз грозит серьезными осложнениями, перейдя по ссылке http://newspine.com.ua/osteohondroz/ можно записаться на лечение остеохондроза в Киеве.

Чтобы вовремя выявить заболевания, нужно обязательно знать все его симптомы. Они могут быть разнообразными и могут быть похожими с другими болезнями. При этом заболевание происходит изменение межпозвонковых дисков, при этом человек совершенно ничего не чувствует. В дальнейшем при несвоевременном лечении остеохондроз приводит к разным осложнениям. Самое обычное осложнение – смещение дисков позвонка, это может быть даже грыжа, ущемление корешков нервов.

В этой статье мы поговорим о том, какие обычно симптомы проявляются во время этого заболевания. Чаще всего человека беспокоит болезненность в спине. Боль может быть разного характера, ноющая, колющая.  Также может быть такое чувство, что будто болит сердце или печень. Человек, страдающий этим недугом ограничен в движениях, любое даже маленькое движение может провоцировать боль в спине, головокружение.

При остеохондрозе также происходит нарушение работы внутренних органов, чаще всего начинает страдать сердце, печень, органы дыхания, это значит, что они начинают не правильно работать, что проявляется бессонницей, болями, перебоями в работе. При болезни происходит полное или частичное нарушение чувствительности, то есть, к примеру, палец немеет, и человек не чувствует боли.

Если вы заметили, хоть одно проявление у себя, то вам обязательно стоит пойти на консультацию к специалисту, который сможет подтвердить или опровергнуть опасения. Также он назначит эффективное лечение, которое поможет справиться с заболеванием. Помните, что во время выявленная болезнь не будет давать никаких осложнений и ее быстрее можно будет вылечить без последствий.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 15, 2017 04:15
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