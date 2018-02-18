Игровые автоматы онлайн: многолинейные и прогрессивные игры

В нынешнее время игровые автоматы онлайн – наиболее востребованный вид азартных игр. Это и эмоциональный отдых, и даже источник доходов. В любом случае, игровые автоматы онлайн для миллионов пользователей давно уже превратились в любимое развлечение.

Многолинейные Игровые Автоматы Мы уже привыкли к автоматам с 3-мя или 5-ю барабанами и ограниченным числом линий на катушке. Стоит выпасть трем соответствующим символам в центральной строке или одному особенному, и услышите звон монет. Именно в многолинейном автомате игрок может активировать для возможных выплат еще и другие линии (верхнюю и нижнюю), просто добавив их при размещении ставок. А с появлением видео игровых автоматов 3D и их новых функций, многолинейные обрели особую известность. У некоторых из них имеется возможность добавлять до девяти линий и обеспечить себе победу в какой угодно комбинации (в линиях и под углом). На разных автоматах игрокам предложены также бонусные раунды, что предоставляет реальный

шанс наверстать потерянное или приумножить выигрыши. Какие-то из них предлагают целые бонусные раунды, доступные лишь если активировано максимально возможное число линий, есть такие, что предоставляют таким игрокам главный приз. Слоты с прогрессивным джекпотом Прогрессивный джекпот – призовой фонд, в который поступает некоторый процент от размера ставки – отличная штука! Он часто позволяет оперативно сорвать куш и заполучить невероятно огромную сумму денег. Его называют накопительным. Здесь накапливается призовой фонд от каждой сделанной ставки. Только вот, в большинстве случаем, право, претендовать на джекпот получает лишь игрок, ставки которого максимальны. Если ни одному из игроков не выпала выигрышная комбинация, фонд это только растет. Тому, кому он в конце концов достанется, повезет неимоверно. Если вы надеетесь выработать стратегию, чтобы этот грандиозный выигрыш достался вам, не тратьте понапрасну время. Ее не существует. Просто делайте крупные ставки и верьте в свою удачу. Часто виртуальные казино именно такими слотами с прогрессивным джекпотом привлекали в свои ряды новых игроков, которые обязательно затем становятся постоянными. Разве можно устоять, когда тебе предлагается выигрыш подобных размеров!